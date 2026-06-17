PayPay銀行は、2026年8月1日より円普通預金「ステップアップ円預金」の最大金利を引き上げる。2026年7月1日から開始するPayPayポイント付与特典とあわせることで、普通預金金利とPayPayポイントの合計で最大年0.7％相当となる。普通預金金利とPayPayポイントで最大年0.7％相当に2026年7月1日からは、"利息に加えて年0.1％分のPayPayポイントを付与する特典"がスタート。条件達成時には普通預金金利とPayPayポイントで最大年0.6％相