「そうか……と分かったふりをしていました」――。大悟が、出演映画『箱の中の羊』を観た後輩芸人から寄せられた印象的な感想を明かした。「子どもの頃にプラモデルを作っていた時のことを思い出した」という独特な表現に感心の声が上がった。大悟=オフィシャル提供○ある後輩芸人から大悟がもらった感想に皆が感心映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶が15日に都内で行われ、大悟(千鳥)、耼木里夢、田中泯、是枝裕和