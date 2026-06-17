【スプラトゥーン3 ギア3連チャーム】 7月 発売予定 価格：462円 バンダイは、食玩「スプラトゥーン3 ギア3連チャーム」を7月に発売する。価格は462円。 本商品はNintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」に登場するギアにフォーカスした食玩。アタマ、フク、クツのアクリルチャーム3個とギアパワーシӦ