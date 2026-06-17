エニトグループは、全国の20〜39歳の既婚男女6,203名を対象に「結婚相手との出会いのきっかけ」に関する調査を実施した。今回、エニトグループ傘下のwithが運営する20代向けマッチングアプリ「with」において、20〜29歳の既婚者2,352名の回答傾向を分析した。本調査は「結婚相手との出会いのきっかけ調査」として2026年6月16日に発表され、2026年4月6日〜20日の期間、全国の20〜29歳の既婚男女2,352名を対象に、ジャストシステム「