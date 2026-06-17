米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが１６日（日本時間１７日）に放送され、元新日本プロレスＥＶＩＬのＮＡＲＡＫＵが、ＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロ（３１）に?調印式?で不気味な心理戦を仕掛けた。１月末で新日本を退団し、４月からＮＸＴに登場した。先週のＮＸＴではＮＸＴ王座挑戦者決定戦でメイソン・ルークを破り、「グレート・アメリカン・バッシュ」（２８日＝同２９日）で王者ディアンジェロに挑戦することが