【その他の画像・動画等を元記事で観る】山崎育三郎が、7月クールTVアニメ『鬼の花嫁』EDテーマを担当することが決定し、新曲「心星」が6月24日に配信リリースされることが発表された。『鬼の花嫁』は、クレハによる小説を原作とし、富樫じゅんによってコミカライズされている、シリーズ累計650万部突破の大人気和風あやかしシンデレラストーリー。本年3月には実写映画化としても話題となった作品。本アニメのために描き下ろされた