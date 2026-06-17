自民党の有村治子総務会長（参院議員）が2026年6月16日、立憲民主党の古賀千景参院議員による「自衛隊に行く子どもたち」をめぐる発言について、Xに見解をつづった。「自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたち」古賀氏は15日の参院決算委員会で、防衛省が作成した子ども向けの冊子に関する質問を行った。教員でもあり、日本教職員組合（日教組）の組織内議員を務めている古賀氏は、自身の経歴を踏まえ「私も教えた子