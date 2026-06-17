7月1日18時30分から3時間半にわたり生放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）より、出演アーティスト第3弾が解禁。M！LK、NiziU、ILLIT、DISH／／が出演するほか、宝塚歌劇団花組がM！LKと大ヒット曲「好きすぎて滅！」を初コラボする。【写真】これは期待！M！LKとコラボする宝塚歌劇団花組先日、出演アーティスト第2弾としてBE：FIRST、FRUITS ZIPPER、TWSら10組を解禁したが、この度第3弾としてILLIT、宝塚歌劇