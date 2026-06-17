161.87エンベロープ1%上限（10日間） 160.87ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.32現値 160.2610日移動平均 160.09一目均衡表・転換線 159.7921日移動平均 158.96一目均衡表・基準線 158.71ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.66エンベロープ1%下限（10日間） 158.09100日移動平均 157.88一目均衡表・雲（上限） 157.19一目均衡表・雲（下限） 155.9