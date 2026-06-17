６月１４日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）を制した新種牡馬エフフォーリア産駒のベルウッドディープ（牡２歳、美浦・室井潔厩舎）が、次走はサウジアラビアロイヤルＣ（１０月１０日、東京）を視野に入れていく。管理する室井調教師が６月１７日に明かした。同馬はこの日に放牧に出た。レースは好位からリズム良く運び、直線では手応え良く抜け出して２馬身半差の完勝だった。室井師は「新潟に行こうかとも思いま