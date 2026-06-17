◆第１５６回キングチャールズ３世ステークス・Ｇ１（現地時間６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝直線１０００メートル、良）ロイヤルアスコット開催初日のスプリントＧ１が２６頭立てで行われた。単勝１５倍で７番人気のミッションセントラル（セン３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父ノーネイネヴァー）が、３連勝でＧ１初勝利を決めた。勝ちタイムは５８秒７２。ライアン・ムーア騎手とのコンビで道中は後方か