今月14日、長野県中野市の用水路でうつ伏せの状態で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認された男性について、中野警察署は17日、長野市中御所に住む無職の男性（64）だったと発表しました。男性の死因は、溺れたことによる窒息でした。警察によりますと、用水路にはロードバイクがあり、男性がヘルメットを着用していたことから、長野市の自宅からツーリングをしていたということです。男性が見つかった用水路