水月雨(MOONDROP)は、精緻なディテール再現力を活かしたBA×12基構成のカナル型イヤフォン「Armature Art 12(XTM-AA12)」を、6月17日に発売した。価格は98,100円。 クロスオーバー技術を搭載した「XTMシリーズ」のコンセプトライン“アーマチュアアート(動鉄芸術)”に加わる新モデル。複雑な音響構造と高度なクロスオーバー技術を惜しみなく投入しながら、極めて純粋で一貫性