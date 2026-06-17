◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）は後半３１分、ペナルティーエリア正面から左足を振り抜き、３点目で今大会１号のハットトリックを達