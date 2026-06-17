阪神・立石正広内野手が１７日、２軍に降格した。尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われる独立リーグ連合チームとの練習試合の試合前練習で合流した。１６日の西武戦（甲子園）に「７番・三塁」でスタメン出場も、４打席連続三振。７回には１死一、三塁の好機でウィンゲンターの１５６キロ直球に全く手が出ず見逃し三振に倒れた。９回２死一塁では空振り三振に終わり、ベンチに戻る際涙を流した。試合後には「悔しいです…。技術