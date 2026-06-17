◆米大リーグドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後４試合目で５回に先制＆決勝の１５号ソロを放ち、連勝のチームは２カードぶりとなる勝ち越しを決めた。貯金は「２０」となり、大谷は４打数１安打１打点だった。大谷にとって自身の一発の