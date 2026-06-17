楽天は１７日、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が新監督に就任すると発表した。背番号は「８１」に決まった。これに伴い１０日から休養をしていた三木肇監督（４９）が退団し、塩川達也監督代行（４３）がヘッドコーチ、真喜志康永チーフコーチ（６６）が育成総合コーチへ復任。青山浩二投手コーチ（４２）の背番号が「８２」へ変更されることも決まった。仙台市内で就任会見に同席した三木谷浩史オーナー（６１）は「これ