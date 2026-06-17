アイスコーヒーを、料理に合わせてセレクト！ワインのような”マリアージュ”の世界を、キーコーヒーの限定セミナー「アイスコーヒーのマリアージュを楽しもう」で体験。抽出方法の異なるアイスコーヒー2種を、スイーツやパスタと合わせて飲み比べました。実際に試した組み合わせをご紹介します。まずは2種のアイスコーヒーを飲み比べマリアージュとは、飲みものと食べものの”食べ合わせ・飲み合わせ”のこと。お互いの味を引き立