フジテレビ系で7月1日に放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（後6：30）の出演アーティスト第3弾が発表され、元宝塚歌劇団星組トップスター・礼真琴の出演が決まった。【写真】『2026FNS歌謡祭 夏』M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁礼は、2009年宝塚歌劇団に首席で入団。星組に配属。19年星組トップスターに就任。25年8月10日『阿修羅城の瞳』『エスペラント！』をもって退団した。『BOO