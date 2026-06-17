なんでなにも盗られてないの？金目のモノがなかったわではないし、しかもよく見ると部屋も荒らされていない。被害といえば勝手口の窓が割られたくらい？なんだか不気味で、被害が最小限で済んだことを手放しで喜べない状況に…。>>【まんが】新築マイホームに空き巣!?(ウーマンエキサイト編集部)