◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。初回の第1打席は相手先発・ラスムセンの内角カットボールに空振り三振。3回の第2打席は二ゴロだった。それでも両軍無得点で迎えた6回、先頭で第3打席を迎え、ラスムセンの初球、カッ