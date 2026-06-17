■MLBドジャースーレイズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、0−0で迎えた6回の第3打席に3試合ぶりの15号先制ホームランを放った。9試合ぶりの本拠地でのアーチ、レイズ戦は通算12本目、6月は5本目。試合の均衡を破る“確信”の1発となった。前日16日は入れ違いとなったが、