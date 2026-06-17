北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の弁護側は１７日、禁錮５年とした釧路地裁判決を不服として、札幌高裁に即日控訴した。弁護側は桂田被告に過失はないとして、無罪を求めていた。