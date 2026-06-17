俳優の波瑠（35）が、華やかな着物ショットやパンを頬張るプライベートな姿を披露し、注目を集めている。【映像】波瑠 ベッドでの“無防備な姿”やパンを頬張る姿2025年12月23日、波瑠はドラマ「わたしのお嫁くん」で共演した俳優・高杉真宙（29）との結婚を発表。Instagramでは日常の様子も発信しており、「旦那さんとデートかな」「美しくなられましたね」とコメントが寄せられた左手薬指に指輪をつけてほほえむ写真や、愛犬