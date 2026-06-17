男子ゴルフのメジャー第3戦全米オープンは18日（日本時間同日）から4日間、米ニューヨーク州のシネコックヒルズGC（7440ヤード、パー70）で開催される。同コースで全米オープンが開催されるのは2018年以来6回目。同じ会場で行われた2004年、優勝争いを演じ、4位に入った丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）がコースの特徴、攻略法について解説した。シネコックヒルズGCはニューヨーク州のロングアイランドにある名門ゴ