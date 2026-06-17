【第12話】 6月17日公開 第12話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月17日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の第12話「アレクサンドルの秘密」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第12話では、兼一の師匠である逆鬼とボリスの師匠アレクサンドルが技を掛け合い、達人の技を見せつけ合う。そんな中で、逆鬼は卑怯とも思える不意打ちでアレ