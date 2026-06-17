和食レストラン「夢庵」の公式X（＠yumean_PR）は「初夏のクーポン祭」と題して、最長2026年7月15日まで使えるクーポンを公開しています。クーポンは計20枚あります。一部のクーポンは6月17日まで、または7月5日までです。セットドリンクバーは半額に「選べる小丼！初夏の涼風御膳」（1649円→1539円）、「レモン牛焼きしょぶ定食」（1539円→1429円）、「シビ辛！豆乳胡麻担々の和えうどん」（1099円→989円）といった、暑い季節