若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。6月16日（火）に放送された同番組では、木梨憲武が意外な交友関係を明かす場面があった。【映像】木梨憲武、「月一で必ず会ってる」人物の番組に登場！サプライズでプレゼントも今回のゲストは、とんねるずの木梨憲武。若槻とは意外にも番組共演こそなかったそうだが、若槻が木梨の個展の音声ガ