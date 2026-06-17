17日朝、秋田市浜田でサルが目撃されました。近くには民家もあり、警察が警戒広報を行っています。秋田中央警察署の調べによりますと、17日午前5時45分ごろ、秋田市浜田字西出小屋の市道にサル1頭がいるのを、車で走っていた50代の男性が目撃しました。サルの体長は約80センチで、同じような時間帯に周辺での目撃情報が複数あったということです。近くの民家までは5メートルほどの場所で、警察がパトカーで目撃場所周