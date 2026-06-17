滋賀レイクスは6月17日、Bリーグの社会貢献活動「B.LEAGUE Hope」の一環として、株式会社桑原組が運営する滋賀県高島市の安曇川スポーツセンターへ、移動式バスケットボールリングを寄贈したことを発表した。 今回寄贈されたリングは、同施設の多目的グラウンド横に設置され、地域の子どもたちや施設利用者が自由にバスケットボールに親しめる環境づくりに活用される。同日から一般利用が開