6月17日、青山学院大学男子バスケットボール部は、同28日に現役チームとOBチームが青山学院記念館で対戦する「青山学院大学 OB戦 2026」のOB出場メンバー第3弾を発表した。 今回発表されたのは、船生誠也（2012年入学）、ウィタカケンタ、ナナーダニエル弾（ともに2016年入学）の3名。船生は2025－26シーズンから所属する仙台89ERSとの契約継続が発表されたばかりだ。ウィタカ