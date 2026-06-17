サーバーワークスが後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに、国の「ガバメントクラウドのＡＷＳのクラウド環境削除機能及びテンプレート等に関する開発業務（令和８年度）」に採択されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。 政府では、地方自治体や政府機関のシステムを「ガバメントクラウド」へ移行することを推進しているが、ガバメントクラウド上でシステムを構