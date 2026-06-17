ココペリが反発している。この日、金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「ＢＭポータル」が青森みちのく銀行（青森県青森市）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 同サービスは、金融機関が取引先企業のＤＸ支援や本業支援の一環として行う、取引先企業の課題に応じて、金融機関の提携先企業のサービスや商材を紹介するビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するプラ