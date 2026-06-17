Googleは、Google Pixel向けの最新アップデート「6月のPixel Drop」を発表した。本日より、新機能とアップデートが順次提供される。 参考：Google I/O 2026で見えた「エージェント型Gemini」の輪郭--Gemini SparkとAndroid XRグラスが示す方向性 今回のアップデートでは、画面録画に自撮り映像を組み込める「スクリーン リアクション」が新たに導入される。クイック設定メニューから録