午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４０、値下がり銘柄数は２８６、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に機械、銀行、ガラス・土石、証券・商品など。値下がりで目立つのは海運、サービス、陸運など。 出所：MINKABU PRESS