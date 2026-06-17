開催：2026.6.17 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 1 [オリオールズ] MLBの試合が17日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとオリオールズが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。 1回表、5番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトへのタイム