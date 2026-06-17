開催：2026.6.17 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 1 - 0 [レイズ] MLBの試合が17日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。 ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。 6回裏、1番 大谷翔平 初球を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0