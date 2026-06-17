かぼちゃの甘みがたれに絶妙にマッチ！「豚こまとかぼちゃのしょうが焼き」【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「今日のメインはしょうが焼きにしよう！」と思ったとき、合わせる野菜は玉ねぎが定番ですよね。でも、ホクホクのかぼちゃを組み合わせるのもおすすめなんです。人気料理研究家・市瀬悦子さんに教わったのは、いつもの味つけに意外な変化を加えるアレンジレシピ。かぼちゃの