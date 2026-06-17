ファミリー工房は6月16日に、2026年度の史上最大級となる断熱窓補助金に加えて、独自の「友人紹介キャンペーン」との組み合わせによって、葛飾区在住者限定となる「断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーン」を開始した。●国・東京都・葛飾区のトリプル補助金×独自特典で一般的な戸建てにおける、すべての窓の断熱窓へのリフォームにかかる工事費は、平均で約165万円に達するが、2026年度は国・東京都・葛飾区の