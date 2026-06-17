アビスパ福岡は６月17日、名古屋グランパスから期限付きで加入していた椎橋慧也の完全移籍での獲得を発表した。現在28歳のMFは、2024年に柏レイソルから名古屋に加入し、26年３月にシーズン途中で福岡に期限付き移籍。J１百年構想リーグでは、名古屋で４試合、福岡で９試合に出場していた。椎橋は福岡の公式サイトを通じて、以下のとおり意気込んだ。 「アビスパ福岡のみなさん、改めましてアビスパの一員になれた事嬉