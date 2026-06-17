「TBS バレーボール」公式Instagramに、バレーボール男子日本代表の主将を務める石川祐希が登場。中島健人の「最初はキュン！」ダンスを披露している。 【動画＆写真】男子バレー石川祐希の「最初はキュン！」（中島健人）ダンスなど①～③ ■ハートポーズ連発のキュンキュンダンスに石川が挑戦 石川はバレーボール日本代表の真っ赤なユニフォӦ