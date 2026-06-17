【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LANAが、6月17日に、SNSやライブでも話題沸騰中の「翼の折れたエンジェル」のカバーをリリース。さらにLyric Videoが、同日21時にプレミア公開されることも決定した。 ■「翼の折れたエンジェル」は、1985年に中村あゆみがリリースした名曲 5月に国内最大級のHIP HOPフェス『POP YOURS 2026』のヘッドライナーを務め、「Red Bull Cherry Edition」のコラボ