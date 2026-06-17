【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堺雅人が主演を務め、阿部寛、二宮和也らが出演する日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（7月26日21時放送スタート）より、キービジュアルが解禁された。 ■砂漠に悠然と立つキャラクターたち ドラマの世界観を表すうえで欠かせない広い空と砂漠。そして、その砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは…？ TBSでは、2026年夏に2クー