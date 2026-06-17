17日13時現在の日経平均株価は前日比720.06円（1.04％）高の7万124.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1240、値下がりは286、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を194.09円押し上げている。次いでイビデン が105.26円、レーザーテク が78.17円、ファストリ が52.29円、アドテスト が43.44円と続く。 マイ