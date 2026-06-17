メッツの千賀滉大投手は16日（日本時間17日）、敵地グレート・アメリカン・ボールパークでのレッズ戦に先発登板。4月26日（同27日）以来のメジャーのマウンドに上がったが、初回から2本塁打を浴びるなど4回2安打4失点4四球5奪三振と振るわず。今季勝ち星なしの5敗目を喫した。防御率9.00と苦戦が続いている。前日には、カルロス・メンドーサ監督が「彼は準備ができている。100%の状態だと我々に伝え