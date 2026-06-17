サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でアジア勢が奮闘する中、中国メディアが「中国代表は予選で死の組に入っていたのだ」と主張したところ、ネットユーザーからツッコミが殺到した。台湾メディアのETtodayが16日に伝えた。中国代表は今大会のアジア最終予選で2勝1分7敗のグループ5位で敗退。2002年の日韓大会以降、6大会連続でW杯本大会出場を逃している。一方、本大会ではここまでアジア勢が強さを見せており、16日までの