ロッテの期間限定ショップ『my雪見だいふく』が17日、東京・中目黒にオープンした。利用者がアイスやトッピングを選び、自分だけの「雪見だいふく」を作れる体験型店舗で、組み合わせは計648通り。店舗で1つずつ“手づつみ”で仕上げるため、つつみたてならではの食感や味わいが楽しめる。【画像】チョコミントにつぶあん…計648通りのカスタマイズ表『my雪見だいふく』は、雪見だいふくブランドと消費者との新たな接点創出を