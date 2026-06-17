女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が18日、第59話が放送される。卒業式の日。りん（見上）、直美（上坂）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るがその場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる…吉澤智子氏