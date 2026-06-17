人気インフルエンサー・しなこが16日、自身のインスタグラムを更新。「ヴィジュアル系のしなこワールド」とつづり、V系メイクとファッションに身を包んだ別人級ショットを公開した。【写真】「え、、、？イケメンすぎない？」ヴィジュアル系メイク＆衣装で別人級のしなこしなこは、オンラインサロン「Mana様の青薔薇の館」の企画「モワティエ的耽美な世界」の第8回目のゲストで登場。ヴィジュアル系バンド・MALICE MIZERのリー