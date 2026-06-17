阪神の小幡竜平内野手（25）が17日、楽天戦が行われる甲子園での早出練習に姿を見せ、小谷野打撃チーフコーチが見守る前で打撃練習を行った。そのまま1軍に昇格するとみられる。小幡は6月4日に1軍の出場登録抹消を抹消され、2軍戦の成績は計10試合で打率・192（26打数5安打）、0本塁打、3打点だった。